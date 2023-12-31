بالأرقام.. فرقة الرد السريع تعلن عن أبرز عملياتها خلال 2023

2023-12-31 15:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – وسام الملا

كشفت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الأحد، عن أبرز إنجازاتها خلال العام 2023، فيما أشارت الى القبض على أكثر من 650 مطلوباً وضبط 19 مضافة.

وقال قائد فرقة الرد السريع الفريق ثامر الحسيني، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الفرقة وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إنجازات فرقة الرد السريع جاءت وفق المنهاج الوزاري وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة"، مشيراً الى "تسلم الملف الأمني في خمس محافظات (واسط والمثنى والديوانية والنجف وبابل)، فضلاً عن إعادة إنشاء القطاعات وتخصص فرق الرد السريع لكل محافظة من أجل تقديم الدعم والإسناد لقيادات الشرطة في المحافظات".

وأوضح، "تم إنشاء مقار مؤقتة في المحافظات التي جرى فيها تسلم الملف الأمني تتضمن إعادة هيكلة فرقة الرد السريع بما يتلاءم مع طبيعة الواجبات، حيث تم تشكيل لواء الرد السريع الخامس إضافة إلى فوجين وإعاد النظر ببعض الأفواج ضمن مبدأ تعزيز القدرات القتالية وبدعم وزير الداخلية".

وأضاف، "تعزيز القوة القتالية لقيادة الرد السريع تضمن 2700 منتسب جديد و 100 ضابط ضمن دورة الضباط، فضلاً عن تسلم 104 سيارات سلفرادو و 49 عجلة نوع بيكب دبل قمارة وإعادة توزيعها بين التشكيلات، بالاضافة الى إعادة تأهيل 80 عجلة نوع همر خلال سنة ".

وأشار، الى أن "العمليات شملت تنفيذ 2388 دورية ونصب 974 كميناً في جميع قواطع المسؤولية"، مبيناً أن "تشكيلات وحدات الفرق نفذت 462 واجب ‏إلقاء قبض، والتي أثمرت عن إلقاء القبض على 685 مطلوباً وفق مواد مختلفة، تمثلت بضبط أسلحة مختلفة وبواقع 405‏ ضبط سلاح، و10,543 اعتداء ومقذوفات، و46 ضبط صواريخ قاذفة، و596 ضبط مخازن بندقية، بالاضافة الى ضبط مواد متفجرة وبواقع 18 كغم والعثور على 19 مضافة".

ونوه، الى أن "شهر تموز الماضي وبحسب توجيهات وزير الداخلية، تم تنفيذ واجبات مشتركة مع مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية، إذ تم تنفيذ 45 واجباً، أثمرت عن إلقاء القبض على 138 متهماً وضبط مواد مختلفة تضمنت الكرستال 1900 كيلو غرام والحشيشة 2 كيلو غرام ونصف كيلو غرام وحبة مخدرة 10 آلاف و1777 أنبولة تعاطٍ".

وتابع، أن "توجيهات وزير الداخلية شملت دعم هيئة النزاهة، حيث نفذت واجبات عديدة تضمنت إلقاء القبض على 39 متهماً بقضايا فساد وأصبحت حصيلة الواجبات المنفذة 546 واجباً"، موضحاً أن "مجموع الملقى القبض عليهم لعام 2023 بلغ اكثر من 862 متهماً".

ولفت، الى أنه "بحسب توجيهات وزير الداخلية، تم إشراك منتسي وضباط الرد السريع بـ 12 دورة تدريب، اشترك فيها 6755 متدرباً في مدرسة القوات الخاصة".