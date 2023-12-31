2023-12-31 15:06:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد (31 كانون الأول 2023)، إطلاق مستحقات السنوات السابقة 2019-2020 لذوي الإعاقة، لأكثر من (38) الف مستفيداً من ذوي الاعاقة في بغداد والمحافظات.

وقالت رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بوزارة العمل ذكرى عبدالرحيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الهيئة اكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لأكثر من (38) ألف مستفيداً لإطلاق مستحقاتهم المتراكم وبمبلغ اجمالي يبلغ اكثر من (87) مليار و(606) مليون دينار".

وأضافت، انه "بإمكان المستفيدين، والمستفيدات استلام مستحقاتهم المالية من خلال المنافذ ‏المعتمدة من قبل مصارف ‌‏(الرافدين، والرشيد، وأشور)".

وأشارت عبد الرحيم الى، ان "إطلاق هذه المستحقات يأتي استنادا الى توجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسري بغية ادخال الفرحة الى قلوب المستفيدين وهم يدخلون العام الجديد".



