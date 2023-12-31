افتتاح منظومة الجواز الإلكتروني في كربلاء المقدسة

2023-12-31 15:20:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة ـ واع ـ عباس الرحيمي

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، افتتاح منظومة الجواز الإلكتروني.

وقال مدير جنسية وأحوال كربلاء العميد حقي محمد جاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منظومة الجواز الإلكتروني افتتحت في محافظة كربلاء المقدسة"، مبيناً أن "الجواز الإلكتروني يتميز بسهولة الحصول عليه، كونه يختصر الكثير من إجراءات الروتين المتبعة سابقاً ولا يتطلب الحصول عليه سوى بطاقتي الوطنية والسكن".

وأشار، الى أن "إتمام معاملة الجواز تستغرق ساعتين أو أقل من ذلك"، منوهاً بأن "الجواز يتميز برصانته وكفاءته في العمل ويختلف عن الجواز الورقي باحتوائه على شريحة تتضمن معلومات كاملة عن حامله، فضلاً عن كونه يخدم المواطن في المنافذ الحدودية والمطارات التي تحتوي على بوابات إلكترونية".

وأوضح حقي، أن "مدة نفاد الجواز الإلكتروني للبالغين ثمانية أعوام، وللأطفال أربعة أعوام"، مؤكداً أن "عدد الجوازات المنجزة يومياً تصل الى (750 ) جوازاً قابلة للزيادة وبواقع عمل صباحي ومسائي وقد يمدد الوقت الى الساعة العاشرة مساءً إذا تطلب الأمر ذلك".