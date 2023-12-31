"بغداد اليوم" تنشر نتائج قرعة العشرة الآلاف متطوع لصنف القوات الخاصة (رابط مباشر)

2023-12-31 15:20:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، اسماء 10 الاف متطوع بصفة جندي في القوات الخاصة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الاحد (31 كانون الأول 2023)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، وبحضور رئيس أركان الجيش ومعاوني رئيس أركان الجيش (للعمليات-التدريب- الإدارة) وأمين السر العام لوزارة الدفاع وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية ومديري المديريات ذات العلاقة وممثلي الجهات الإدارية والقانونية والرقابية والأمنية، أجريت القرعة الالكترونية العلنية الخاصة بالتطوع بصفة جندي(قوات خاصة) على ملاك وزارة الدفاع وبعدد (10000) قيد و(5000) قيد احتياط".

وأضافت أن "العملية جرت حسب التمثيل السكاني للمحافظات مع مراعاة نسب المكونات والأقليات وذوي الشهداء"، مشيرةً الى أن "الإعلان عن الأسماء سيتم حسب المحافظات تتضمن (ذوي الشهداء) و(المكونات والأقليات) و( الأساس) واحتياطهم كما مبين بالروابط وسيتم الإعلان عن مواعيد وأماكن الفحص لاحقاً".





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