الصناعة: تحرك لوضع آلية بشأن تجهيز مشروع النبراس للبتروكيمياويات بالغاز

2023-12-31 15:32:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نصار الحاج

حددت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأحد، موعد إزالة المقذوفات عن موقع مشروع النبراس للبتروكيمياويات، فيما أشارت الى عقد اجتماع مرتقب لوضع آلية نهائية لتجهيز مشروع النبراس للبتروكيمياويات بالغاز.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة، باشرت البدء بمشروع النبراس للبتروكيمياويات، حيث تم إصدار 6 سندات تمليك لقطع أراضٍ"، مبينة أن "هذه الأراضي تابعة لوزارتي المالية والنقل، واليوم أصبحت ملك وزارة الصناعة والمعادن تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لغرض إنشاء المشروع".

وأوضحت، أن "عمليات إزالة المقذوفات والألغام وأعمال السيطرة النوعية لازالت مستمرة في الموقع، من أجل التأكد من خلوها نهائياً"، مشيرة الى أنه "من المؤمل الانتهاء من عملية إزالة المقذوفات خلال ثلاثة أشهر وبالتالي إصدار شهادة بهذا الصدد".

وأضافت، أن "لقاءات عديدة عقدت مع ممثل شركة شل في وزارة الصناعة والمعادن، وتمت مناقشة المقترحات الخاصة بوزارة النقل فيما يتعلق بتجهيز الغاز"، مؤكدة "تشكيل لجنتين بهذا الشأن وخلال شهر كانون الثاني المقبل وبحسب توجيهات رئيس الوزراء سيعقد اجتماعاً لغرض وضع آلية نهائية لمسألة تجهيز الغاز لمشروع النبراس للبتروكيمياويات".