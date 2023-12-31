المالية النيابية تكشف أسباب "تذبذب" أسعار الدولار في نهاية العام

2023-12-31 15:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الأحد (31 كانون الاول 2023)، أسباب التذبذب الأخير في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وقال الكاظمي في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في السوق السوداء لها أسبابها، من بينها المضاربين"، مشيرا الى أن "هناك أسعار غير حقيقية يرفعها أصحاب البورصات في وسائل التواصل الاجتماعي لغرض الاستفادة".

وأشار عضو اللجنة المالية إلى أن "جزءًا من انخفاض الدولار، هو السحب القليل من قبل التجار تزامناً مع انتهاء العام 2023".

وأضاف، أن "البنك المركزي العراقي، يوفر من 150-200 مليون دولار يومياً على سعر الصرف الرسمي بقيمة 1320 دينار عراقي".

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وسجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الأحد (31 كانون الاول 2023)، ارتفاعاً طفيفاً في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في العاصمة بغداد بلغت 153،000 دينار لكل 100 دولار".

واضاف، أن "سعر الشراء بلغ 151،000 دينار لكل 100 دولار".

منذ أكثر من عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.

ولا يزال سعر الصرف في الأسواق الموازية يسجل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسعر الرسمي، الذي يبلغ 1320 دينارا للدولار الواحد.

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