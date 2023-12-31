2023-12-31 15:50:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- هندرين مكي

أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، بشأن خطتها الشتوية الخاصة بمحصول الحنطة ، فيما أكدت السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة الاستزراع الشتوي الخاصة بمحصول الحنطة، أعدت وأقرت بواقع 8 ملايين و500 ألف دونم تقريباً منها أراضٍ سيحية وأراضٍ صحراوية وأراضٍ ديمية وشبه ديمية"، مبيناً أن "مياه الأمطار تكفلت بالرية الأولى، وكذلك الرية الثانية إذ ساهمت بإروائها الأمطار التي حدثت قبل أيام".

وأضاف الخزاعي، أن "الخطة تسير بشكل جيد نحو تحقيق ما تم تحقيقه في الموسم الماضي بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة"، مؤكداً "طموح الوزارة لزيادة إنتاج الحنطة لأكثر من 6 ملايين طن بعد أن سجل الموسم السابق 5 ملايين و 200 ألف طن".