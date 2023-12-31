صحيفة إسبانية: بنزيما مصاب وغادر السعودية للتعافي

2023-12-31 15:57:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تطور جديد بشأن أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي.

وغادر كريم بنزيما مدينة جدة يوم الخميس؛ لظرف خاص به.

وجاءت مغادرة بنزيما الغامضة بعد أن عطّل حسابه في موقع "إنستغرام"، الذي يتابعه 76 مليون مشترك، بعد خسارة الاتحاد 2/5 أمام النصر في الدوري السعودي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن بنزيما مصاب وغادر السعودية للتعافي بإذن من الاتحاد.

وأوضحت الصحيفة أن "اختفاء" بنزيما، البالغ من العمر 36 عاما، أثار ضجة إعلامية أدت إلى الاعتقاد بأنه قرر مغادرة الفريق.

وأوضحت أن بنزيما تعرض لانتقادات شديدة من الجماهير والصحافة في الأسابيع الأخيرة؛ بسبب أدائه الضعيف على أرض الملعب، خاصة بعد كأس العالم للأندية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نفي "النهاية المبكرة" لبنزيما مع الاتحاد، وأن ناديه كان واضحًا في القول إنه استفاد من إجازة لمدة ثلاثة أيام بسبب "ظروف خاصة".

ونقلت عن صحيفة "ماركا" أن بنزيما يعاني من مشكلة في القدم، وأن لديه الوقت للتعافي، إذ سيعود الفريق للعب يوم 4 فبراير.

وسجل بنزيما 12 هدفًا وصنع 5 في 20 مباراة مع الاتحاد هذا الموسم، علمًا أن زميله السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، سجل 24 هدفًا وصنع 11 في 25 مباراة هذا الموسم.



