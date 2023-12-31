الداخلية تعلن تحقيق منجزات كبرى وانخفاض مستوى الجرائم خلال 2023

2023-12-31 15:58:11 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، منجزات تشكيلاتها خلال العام الحالي 2023، وفيما أكدت أنها تمكنت من خفض مستوى الجرائم الإرهابية والجنائية، توعدت تجار المخدرات بعام جديد أشد قسوة عليهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد الموسوي، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الرد السريع، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية الجنسية العامة كانت خلال عام 2023، أكبر مديرية للنتائج وقدمت خدمات بمقدار 44 مليون خدمة"، مبيناً أن "وكالة الوزارة لشؤون الشرطة حققت خلال 2023، انخفاضاً بمستوى الجريمة بمعدل 15 - 20 بالمئة، وعلى مستوى جميع أقسام الوزارة في المجال الجنائي تحقق انخفاض بمعدل 40 بالمئة".

وتابع: "وفي مجال الجريمة الإرهابية، حققنا انخفاضاً بمعدل 46 بالمئة"، مؤكداً أن "عام 2023، كان عاماً استثنائياً للوزارة في انخفاض الجريمة".

ولفت إلى أن "النشاطات الخاصة بالجريمة المنظمة كانت في العام الماضي 8 آلاف، أما العام 2023 فهناك 15 ألفاً و559 نشاطاً في مجال الجريمة المنظمة، والفرق أكثر من 50 بالمئة".

وفي مجال المخدرات، قال الموسوي: إن "عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال عام في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بلغ مايقارب 15 ألف متهم، لكن هناك أقساماً أخرى عملت في مجال المخدرات وأصبح عدد الموقوفين بتهم المخدرات في وزارة الداخلية 19 ألفاً و35 موقوفاً"، مبيناً أن "الوزارة حققت عمليات رائعة في مكافحة المخدرات".

وتابع: "تم ضبط 4 أطنان من المواد المخدرة، وأكثر من 15 طناً من المؤثرات العقلية، وتم الاشتباك مع عصابات المخدرات في عدة أماكن، وتم قتل 16 تاجر مخدرات، وقدمت الوزارة 4 شهداء و23 جريحاً، إضافة إلى ضبط أكثر من 1700 قطعة سلاح، و1300 عجلة تابعة إلى تجار المخدرات"، متوعداً إياهم بـ"قسوة أشد من قبل رجال الوزارة خلال عام 2024".

وأشار إلى أن "مجموع المحكومين في مجال المخدرات، تجاوز 9 آلاف محكوم من ضمنهم محكومون دوليون"، مؤكداً أنه "لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية يلقى القبض على 140 تاجراً دولياً".

في مجال الحدود، قال الموسوي: "كانت هناك تحصينات في جنوب العراق ومع سوريا، وبناء الجدار الكونكريتي شمال نهر الفرات باتجاه سنجار والذي وصل إلى مراحل متقدمة، ودعمنا الحدود بـ14 فوجاً جديداً إصافة إلى لواء في القائم، والذين يؤمنون الحدود الآن 6 فرق و14 فوج لواء، إضافة إلى مقر قيادة قوات الحدود، وتمت تزويد الحدود في عام 2023 بما يقارب 462 كاميرا حرارية وأبراجاً ومصدات على امتداد الحدود العراقية، وتمكنوا من إلقاء القبض على 11875 متهماً ومتسللاً ومهرباً ومخالفاً جمركياً خلال عام، وتم ضبط 83 كيلو غراماً من مادة الحشيشة و62 كيلو غراماً من الكريستال و53 كيلو غراماً من مادة الترياك و3 ملايين حبة مخدرة و3 كيلو غرامات من الميرغوانة و888 برج مراقبة تم نصبها على الحدود العراقية".

وعن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أكد الموسوي، أن "مجموع من ألقت الوكالة القبض عليهم خلال 2023، بلغ 2086 متهماً بقضايا جنائية، أما الذين صدرت أحكام بحقهم فبلغوا 1460 متهماً"، مردفاً بالقول: "أما الشرطة الاتحادية فقد تمكنت من قتل 19 إرهابياً وألقت القبض على 318 مطلوباً وعثرت على 559 عبوة وحزاماً ناسفاً وألقت القبض على 8587 متهماً بقضايا جنائية مختلفة وضبطت 33 كيلو غراماً من الكريستال".

وخلص إلى القول: "صندوق شهداء الشرطة، لديهم أعمال إنسانية كبيرة وحققوا خلال عام، 37 ألفاً و514 نشاطاً، وهم في صدد افتتاح معمل للألبسة لتزويد كل قطاعات وزارة الداخلية بالملابس ولديهم أعمال أخرى، فيما استطاعت مديرية الدفاع المدني خلال 2023، إخماد 21 ألفاً و24 حريقاً، وبلغت نسبة انخفاض الحرائق 21 بالمئة، إضافة إلى إنقاذ 411 مليار دينار من الحرق، إضافة إلى الشروع ببناء 100 مركز للدفاع المدني في عموم العراق، وتمت محاسبة 1009 مشاريع مخالفة للضوابط والسلامة، ورفع 226 ألفاً و897 مخلفاً حربياً من عموم البلاد".

وأكد أنه "تم طرد وإخراج ما يقارب 2129 ضابطاً ومنتسباً خلال عام 2023، وإحالة 219 على التقاعد بحسب صلاحية الوزير، وإحالة 35 ألف قضية إلى محاكم قوة الأمن الداخلي الموزعة في عموم البلاد، وبلغت قيمة الاستيفاء والتغريم ضمن عمل الدائرة القانونية 29 مليار دينار".

وأردف قائلاً: إن "شرطة الطاقة تمكنت من ضبط 729 عجلة وكراجات وأماكن معدة للتهريب، وألقت القبض على 953، وقامت بضبط منتوجات نفطية مهربة مخالفة تقدر بـ 33 مليون لتر"، لافتاً إلى أن "مديرية المرور العامة سجلت أكثر من 6900 حادث مروري خلال عام 2023، فيما حررت 3 ملايين و500 ألف مخالفة بعموم العراق".

ولفت إلى أن "عدد اللوحات المرورية التي تمت طباعتها بلغ 356 ألفاً و800 لوحة خلال عام، وإجازات السوق بلغت 798 ألف إجازة، أما إيرادات مديرية المرور التي تقدم إلى الدولة فكانت 462 مليار دينار، فيما بلغ مجموع المعاملات المنجزة 1 مليون و100 ألف و83 معاملة".