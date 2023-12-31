رئاسة إقليم كوردستان تدين قصف قوات البيشمركة: تطور خطير

2023-12-31 16:10:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دانت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الأحد، القصف بطائرتين مسيرتين الذي استهدف مقراً لقوات البيشمركة أمس السبت في أربيل.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقراً لقوات البيشمركة في حدود محافظة أربيل. الهجوم على البيشمركة كقوة رسمية ضمن منظومة الدفاع الاتحادية تطور خطير ومرفوض وتهديد لأمن واستقرار العراق".

وطالبت الحكومة الاتحادية باتخاذ "إجراءات جدية للعثور على المهاجمين ومعاقبتهم وإجراء تحقيقات مشتركة مع حكومة الإقليم بهذا الصدد".

وأكدت رئاسة الإقليم "استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة على إقليم كوردستان يساهم فقط في الإضرار بالأمن والاستقرار في العراق تعقيد الوضع أكثر".

وكانت حكومة إقليم كوردستان، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الأحد، بتعرض مقر لقوات البيشمركة في أربيل إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين نفذته قوة "خارجة عن القانون"، محمّلة الحكومة الاتحادية مسؤولية هذا الهجوم الذي وصفته بـ"الإرهابي".

بدوره وجهّ القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بفتح تحقيق شامل بحادثة الاعتداء على حرس إقليم كوردستان ليلة أمس، الذي وصفه بـ"الإجرامي".

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني، وجّه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل، إذ استهدفت طائرة مسيرة في الساعة السابعة والنصف من ليلة أمس السبت، موقعاً تتواجد فيه وحدات من قوات حرس إقليم كردستان العراق".