السوداني يستثني مقهى شهير في بغداد من الدفع الإلكتروني.. وثيقة

2023-12-31 16:34:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على طلب من قبل إدارة مقهى "الشابندر" التراثي الشهير وسط بغداد، لاستثناء المقهى من وضع جهاز الدفع الالكتروني (pos)، لخصوصية المكان التراثية.

وجاء في الطلب الذي ورد لوكالة شفق نيوز، والموقع من قبل صاحب المقهى الحاج محمد كاظم الخشالي، "نحن أصحاب مقهى الشابندر التراثي، وردنا تبليغ من دائرة صحة بغداد، بوجوب وضع جهاز إلكتروني للصرف (pos)، ونحن منذ تأسيس المقهى محافظين على التراث البغدادي بدون إدخال الحداثة، علماً أننا لسنا ضد الحداثة ولكن لكون المكان يرمز للتراث، ارتأينا أن نبعد الحداثة مثل الإنترنت والألعاب المسلية، فقط وحصراً للثقافة والمثقفين، لذلك نرجو استثناء مقهانا من هذا الإجراء".

وجاء رد رئيس الوزراء بالتهميش على الطلب بـ"موافق لخصوصية هذا المقهى التراثي مع الالتزام بتنفيذ الدفع الالكتروني بجميع المواقع".

ومطلع حزيران الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي، دخول قرار مجلس الوزراء المرقم (23044) للعام 2023 حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية.

ومقهى الشابندر، من أشهر المقاهي القديمة في بغداد، ويقع في نهاية شارع المتنبي قرب مبنى القشلة.