تعادل مثير يحسم لقاء القاسم والطلبة لحساب دوري النجوم

2023-12-31 17:38:06 - المصدر: واع

بغداد – واعتقاسم فريقا القاسم والطلبة نقاط مباراتهم التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما والتي جرت في ملعب كربلاء لحساب الأسبوع الـ(12) من دوري نجوم العراق .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية أن "الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم فريق القاسم بهدفين مقابل لا شيء سجلهما اللاعب علاء محيسن في الدقيقتين (18،42)".وأضاف، أن " فريق الطلبة دخل الشوط الثاني بشكل مغاير وتمكن من إحراز هدفين بواسطة اللاعب (دينيس أنتوي) في الدقيقتين (57،85) من المباراة".وفيما يلي أبرز نتائج مباريات اليوم:-زاخو (0–2) الكهرباءنفط ميسان (1-1) أربيل