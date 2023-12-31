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تعادل مثير يحسم لقاء القاسم والطلبة لحساب دوري النجوم

تعادل مثير يحسم لقاء القاسم والطلبة لحساب دوري النجوم
تعادل مثير يحسم لقاء القاسم والطلبة لحساب دوري النجوم
2023-12-31 17:38:06 - المصدر: واع
بغداد – واع 
تقاسم فريقا القاسم والطلبة نقاط مباراتهم التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما والتي جرت في ملعب كربلاء لحساب الأسبوع الـ(12) من دوري نجوم العراق .
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية أن "الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم فريق القاسم بهدفين مقابل لا شيء سجلهما اللاعب علاء محيسن في الدقيقتين (18،42)".
وأضاف، أن " فريق الطلبة دخل الشوط الثاني بشكل مغاير وتمكن من إحراز هدفين بواسطة اللاعب (دينيس أنتوي) في الدقيقتين (57،85) من المباراة".
وفيما يلي أبرز نتائج مباريات اليوم:-
زاخو (0–2) الكهرباء 
نفط ميسان (1-1) أربيل

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