2023-12-31 18:20:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عام 2023 متصدراً هدافيّ العالم بعد خوضه مباراته الأخيرة لهذه السنة أمس السبت، معلقاً على ذلك بتصريح حول مصيره مع كرة القدم.

وذكر موقع "RT عربية" الروسي أن العام 2023 كان استثنائياً في مسيرة رونالدو، فقد خاض أمس آخر مباراته وقاد فريقه النصر لاكتساح التعاون بنتيجة 4-1 بتسجيله الهدف الرابع.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه هذا العام إلى 54 هدفاً في صدارة هدافي العالم متخطيا بفارق هدفين الإنكليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ومتقدما بفارق أربعة أهداف عن هداف مانشستر سيتي الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند.

وعقب مباراة النصر والتعاون نشر رونالدو على حسابه في موقع "إنستغرام" صورة له وهو يحتفل بهدفه في شباك التعاون وكتب: "54- أنا من سأقول متى النهاية! شكراً للفريق".

وأراد رونالدو البالغ من العمر 38 عاماً من خلال هذه التدوينة التأكيد على أنه هو من سيقرر متي ينهي مسيرته وأنه لن يستمع للمنتقدين الذين يطالبونه باعتزال كرة القدم مع تقدمه في السن.