2023-12-31 18:20:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كتعبير عن تضامن العراقيين مع الشعب الفلسطيني، وتحديداً المحاصرين في قطاع غزة منذ أشهر، وضع في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، نصب شجرة لعيد الميلاد، بشكل مختلف.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، نصب الشجرة التي علقت عليها دمى أطفال قتلى، في رسالة تضامن مع الغزيين الذين يتعرضون لشتى أنواع القصف والبطش من قبل قوات الاحتلال.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة بشكل متواصل، وتشنّ هجوما بريا فيه منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 21672 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.