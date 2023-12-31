المرور تنوه عن قطع للطرق في بغداد غدا الاثنين

2023-12-31 18:46:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، تنويها حول قطع للطرق في بغداد غدا الاثنين.قالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "سيتم قطع الطريق من ساحة الطيران باتجاه ساحة قرطبة وصولاً إلى تقاطع فلسطين (مول النخيل) لوجود أعمال إكساء غداً الإثنين".وأضافت، أنه "سيتم أيضا قطع الطريق من تقاطع المثنى (ملعب الشعب) باتجاه تقاطع حماة لوجود أعمال إكساء".