2023-12-31 18:52:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، مساء اليوم الأحد (31 كانون الأول 2023) عن الإطاحة بـ 14 إرهابياً وانتحارياً أجنبياً جرى تجنيدهم خارج العراق لتخطيط هجمات داخل البلاد.

وأصدر الجهاز إيجازاً استعرض فيه أبرز المنجزات والعمليات النوعية خلال عام 2023، وكذلك الإعلان عن عملية نوعية أسفرت عن الإطاحة بشبكة من الانتحاريين الأجانب.

كما أعلن عن استحداث تشكيلٍ في الجهاز يتولى التحقيق الموازي في الجرائم المالية.





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