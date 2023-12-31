2023-12-31 19:02:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، إطلاق قرض الـ 35 مليون دينار لأكثر من 11 ألف مستفيد.وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع) "تنفيذا للبرنامج الحكومي وحسب خطة الوزارة لعام 2023 تم إطلاق قرض الـ 35 مليون دينار لـ 11.428 ألف مستفيد موزعين على المحافظات كافة".وأضاف، أن "عملية الإقراض جاءت استنادا لتعديل قانون صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والعملية ستستمر وبضمنها منح 2862 قرضاً لفئة مستفيدي إعانة شبكة الحماية الاجتماعية".وتابع أن "خطة الوزارة لسنة 2024 المقبلة تضم 11.427 قرضاً، فيما سيتم منح 11.428 قرضاً للعام 2025"