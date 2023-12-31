بينها إحباط زرع نباتات مخدرة في بغداد.. الأمن العراقي يحصي عملياته "النوعية" خلال 2023

2023-12-31 19:04:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استعرض جهاز الأمن العراقي، يوم الأحد، أبرز المنجزات والعمليات النوعية التي شهدها عام 2023، فيما أعلن عن عملية نوعية أسفرت عن الإطاحة بشبكة من الانتحاريين الأجانب.

وأكد المتحدث باسم الجهاز، في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، "استحداث تشكيلٍ في جهاز الأمن الوطني يتولى التحقيق الموازي في الجرائم المالية"، لافتاً إلى "إلقاء القبض على 421 متهماً وضبط أكثر من 15 مليون دولار، وضبط أكثر من سبعة مليارات دينار من بينها مبالغ مزيفة".

وأشار إلى "إلقاء القبض على 689 متهماً بتجارة وترويج المخدرات، وضبط 14 مليون حبة مخدرة"، معلناً في الوقت نفسه، عن "إحباط عمليتي زرع لنباتات مخدرة في بغداد".