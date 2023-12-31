بعد استدراجه بكمين محكم.. سرايا السلام تصطاد داعشي "خطير" في صلاح الدين

2023-12-31 19:10:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت سرايا السلام في صلاح الدين، يوم الأحد، القبض على ارهابي داعشي يعد من عتاة التنظيمات الارهابية بكمين أمني جنوب شرق تكريت.

وقال الناطق الرسمي عن سرايا السلام مرتضى البهادلي، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة خاصة من لواء 313 قيادة عمليات سامراء لسرايا السلام تمكنت وعبر كمين أمني محكم من استدراج المدعو (قاسم ضياء فارس المجمعي) المكنى أبو إسلام في اطراف ناحية الاسحاقي جنوب شرق تكريت والقبض عليها وتسليمه الى الاجهزة الامنية".

وبين البهادلي، أن "الارهابي ابو اسلام انتمى الى تنظيم داعش الارهابي في سنة 2014 في ناحية الاسحاقي بعد إقناعه من قبل والده (ضياء فارس المجمعي) والذي كان قيادي في التنظيم وتم اعتقاله في عام 2022 وبالتنسيق مع القوات الامنية"، مشيرا الى ان "والد أبو إسلام قيادي في تنظيم داعش وشارك بعدة عمليات ارهابية منها التعرض على القوات الامنية في ناحية الاسحاقي مركز الناحية وجزيرة الاسحاقي وشارع الكويتي".

وتابع: "بعد تحرير ناحية الاسحاقي من قبل قواتنا هرب مع والده الى جزيرة غرب سامراء حيث شارك بعمليات ضد القوات الامنية على الخط اللاين وشارع وطبان وقرية حجي حسين".

وأكمل البهادلي: "بعد تحرير جزيرة غرب سامراء من قبل قواتنا خرج مع والده الى الموصل وشارك مع تنظيم داعش الارهابي في الموصل حيث انتمى الى فرقة ذات الصواري - لواء (عبدالله بن عمر) وجيش المجاهدين، وبعد تحرير الموصل من قبل القوات الامنية هرب الى شمال العراق وبعد المتابعة المستمرة من قبل استخبارات سرايا السلام لواء 313 تم استدراجه الى قاطع المسؤولية في ناحية الاسحاقي من قبل استخبارات لواء 313 وتم اللقاء القبض عليه وتسليمه الى جهاز الامن الوطني".