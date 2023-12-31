كهرباء المنطقة الوسطى تعلن إضافة 10500 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية

2023-12-31 20:02:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأوضحت الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى، في وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن خطتها لزيادة معدلات الإنتاج، كاشفةً عن إضافة 10500 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية.وقال مدير عام الشركة علي احمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد انتهاء موسم الصيف سنوياً يتم تهيئة الوحدات للموسم الصيفي اللاحق، حيث تكون إعمال الصيانة السنوية في فترات الحمل الأدنى أي خلال موسم الشتاء، فيتم خلال هذه الفترة إطفاء الوحدات بشكل مجدول بالتنسيق مع مركز السيطرة الوطنية وبعد الحصول على الموافقات الأصولية من قبل الدوائر الفنية في مقر الوزارة".وأضاف، أن "فترات الصيانة تتراوح من (30-45) يوماً، وهي تعتمد على طبيعة ونوع الصيانة للوحدات التي يتم إيقافها"، مبيناً أن "الغاية من فترات الصيانة هي أطالت عمر التشغيل للوحدات، وإزالة العوارض الفنية التي تظهر خلال فترة تشغيلها السابق، وتحسين أدائها".وأشار إلى، أنه "يتم تنفيذ أعمال الصيانة بشكل متتابع للوحدات وإرجاعها للمنظومة، أي إن عملية الإطفاء لا تتم بوقت واحد، وإنما بشكل مجدول، وخلال فترة (30-45) يوماً يتم تشغيلها".وأكد أحمد أن "أعمال الصيانة الروتينية مستمرة للوحدات العاملة، التي يتم إطفاؤها خلال هذه الفترة أيضا، لإزالة العوارض البسيطة، التي تتطلب إطفاء الوحدات لفترات محدودة تتراوح من يوم إلى يومين، بعد أخذ الموافقات الأصولية من قبل دائرة التشغيل والتحكم، لغرض تنظيم عملية توزيع الأحمال".وأوضح، أن "الشركة العامة لإنتاج الطاقة في المنطقة الوسطى، مسؤولة عن أربع محافظات التي هي بغداد وواسط والأنبار وديالى".ولفت إلى، أن "معدل الإنتاج الذي تحقق في الصيف السابق بلغ أكثر من 10 آلاف إلى 10500 ميغاواط، وهي تمثل نسبة من (40-42 ‎%‎) من الإنتاج الكلي لوزارة الكهرباء"، مؤكداً أن "التهيئة المسبقة بتنفيذ أعمال الصيانة، أدى إلى زيادة الإنتاج".وأكد أن "محطة القدس بلغ معدل الإنتاج فيها بحدود 1000 ميغاواط، بعد إدخال منظومات التبريد على وحدات التورباين التي تتضمن 4 وحدات".وذكر، أن "خطة الوزارة والشركة تتضمن إضافة أحمال لوحدات لم يتم إدخالها، بسبب شح الوقود والغاز، منها وحدات عكاز، فضلاً عن إدخال منظومات التبريد لتساهم في رفع أنتاج الطاقة الكهربائية"، منوهاً بأن "قسم من المحطات كانت تعاني من شح الوقود، لذلك سيتم معالجة هذا الموضوع خلال هذه السنة في الرقعة الجغرافية المتعلقة بإنتاج الوسط".