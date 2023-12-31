النقل البحري يطلق خطة لبناء 13 باخرة في 2024

2023-12-31 20:12:00 - المصدر: واع

بغداد- واعكشفت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن خطة بحرية للعام المقبل، ضمن حملة "عام الإبداع" التي أطلقها وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، بداية شهر كانون الأول تتصمن السعي لبناء 13 باخرة.وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الشركة العامة للنقل البحري، تعتزم تعزيز وتطوير عمل أسطول البواخر البحرية، عبر بناء بواخر جديدة"، مبينا أن "الخطة تتضمن بناء عدد من السفن ذات الحمولات الكبيرة التي تسد حاجة البلد في نقل مفردات البطاقة التموينية والبضائع التي نحتاجها في دعم القطاعات الأخرى في جميع الوزارات والشركات العاملة في البلاد، ما يسهم في دعم الاقتصاد العراقي".وقال مدير عام النقل البحري أحمد جاسم الأسدي، بحسب البيان، إن "الشركة بدأت بالعمل لاستحصال الموافقات الاصولية لبناء ثمان بواخر، ستكون ستة منها ضمن الموازنة الاستثمارية، واثنتان على الموازنة التشغيلية وخمس بواخر أخرى جرت مخاطبات بشأن بنائها عن طريق القرض الياباني الممنوح للعراق".وأضاف الاسدي ، أن "هذه المشاريع أدرجت ضمن خطة عام الإبداع التي يشرف عليها بشكل مباشر وزير النقل رزاق محيبس السعداوي"، مؤكدا أن "أولويات الشركة في العام المقبل تتمحور حول تنويع وتعزيز مصادر الإيراد ورفع كفاءة الموظفين واستكمال فقرات توزيع الأراضي وحسم الأرباح وزيادة الحوافز".ونوّه مدير عام الشركة بـ"دور وزير النقل رزاق محيبس السعداوي في تسهيل إجراءات الشركة من ناحية العقود والموافقات، مثمناً دعمهُ المتواصل لتوسيع أسطولها التجاري بما يتناسب وحجم التقدم الكبير الذي تحقق في السنوات الأخيرة في القطاع البحري العراقي، من خلال فتح خطوط ملاحية مع عدد من الدول العربية والاسيوية والأوروبية، وأهمها الخط الملاحي المباشر مع الصين؛ حيث أسهم في زيادة عدد السفن التجارية التي توافدت على موانئنا الوطنية".واضاف البيان أن "الشركة تمتلك حاليا 6 سفن تجارية تقدر حمولة ثلاث منها بـ(14) ألف طن هي البصرة والمثنى والحدباء، التي تعمل في المياه الدولية خارج المياه الاقليمية العراقية، وقد جابت البحار والمحيطات لنقل العديد من الحمولات المتنوعة، إضافة إلى باخرتين: صغيرة خدمية تعمل في مياهنا الإقليمية لتزويد السفن الوافدة الى الموانئ العراقية بالمياه العذبة والوقود، والباخرة بغداد ذات حملة 10 آلاف طن، تعمل بين الإمارات والعراق لنقل الحاويات المتنوعة".