المرور العامة تفند أنباء تطبيق "النظام الذكي" مطلع 2024

2023-12-31 20:54:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت مديرية المرور العامة، يوم الأحد، الأنباء المتداولة حول قيامها بتطبيق نظام المرور الذكي ابتداءاً من السنة الجديدة.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما ورد من أنباء حول قيام المديرية بتطبيق نظام المرور الذكي ابتداءاً من السنة الجديدة، عار عن الصحة".

وأضافت: "نسترعي انتباه المواطنين الكرام بأخذ الأخبار من الصفحات الموثوقة، وعبر صفحتنا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك".