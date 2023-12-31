مصرع وإصابة 4 أشخاص بحوادث مرورية في إقليم كوردستان (صور)

2023-12-31 22:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة مرور إدارة گرميان المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بحوادث مرورية في مدينة كلار مركز الإدارة وناحية كوكس.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ثلاثة حوادث مرورية شهدتها مدينة كلار وناحية كوكس، تسببت بمصرع شخص واحد إصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة"، لافتا إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأوضح البيان، أن قرية للبت في حدود ناحية كوكس شهدت بعد ظهر اليوم، سقوط سيارة من نوع (هونداي توكسان) في إحدى السواقي التي تنقل مياه الصرف الصحي"، مبيناً أن "الحادث أدى إلى مصرع سائق السيارة وهو من مواليد 1968".

وفي حادثين مروريين منفصلين داخل مدينة كلار أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، الأول حصل في حي گوران عندما تصادمت سيارة من نوع نيسان (بيك اب) مع دراجة نارية وتسبب بإصابة السائقين بجروح وكلاهما من مواليد 2006، وفق البيان.

وأضاف أن "الحادث الآخر وقع في قرية كلاري نوى قرب جامع سبي، بين سيارة من طراز جيب (واز) ودراجة هوائية أدى إلى إصابة سائق الدراجة الهوائية بجروح وهو فتى يبلغ من العمر 12 عاماً"، مؤكداً نقل جميع المصابين إلى مستشفى الشهيد هژار، والشروع في إجراء التحقيقات بالحوادث الثلاثة".