2023-12-31 22:02:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أشاد مواطنون، مساء اليوم الأحد (31 كانون الأول 2023) بالخطة الأمنية التي وضعتها قيادة عمليات بغداد لاحتفالات رأس السنة الجديدة 2024.

ووصف المواطنون لـ"بغداد اليوم" الخطة بالجيدة وأمنت حركتهم والسير بانسيابية وعدم وجود قطوعات او ازدحامات".

كما عدوها بانها "أفضل خطة أمنية بالمناسبة منذ ٢٠ عاماً ومراعاة الحالات الحرجة والطارئة".

ودخلت الخطة المرورية دخلت حيز التنفيذ بالفعل للاحتفالات، وتمنت انتشاراً كثيفاً لمفارز المديرية قرب أماكن الاحتفالات فضلاً عن تواجدها وعلى مدار الـ 24 ساعة في التقاطعات العامة والشوارع لتنظيم حركة السير التي تشهد زخماً كبيراً لكثرة المحتفلين بهذه الليلة.

وتشهد شوارع العاصمة بغداد، حالة من البهجة والجمال للاحتفال برأس السنة الميلادية استعداداً لدخول العام الجديد، إذ تزينت تقاطعاتها وشوارعها الرئيسة بالأشجار المضيئة والزينة والأضواء المبهرة، ما يعكس حالة السعادة والاستقرار الأمني التي يعيشه المواطنون.