هيئة الاستثمار تفصح عن المدن الجديدة في المحافظات

2023-12-31 22:26:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأفصحت الهيئة الوطنية للاستثمار، عن المدن الجديدة المزمع انشائها في عدد من المحافظات.وقال المتحدث باسم الهيئة مثنى الغانمي في حديث لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "جهود كبيرة تبذلها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من اجل حل جزء كبير من ازمة السكن المشخصة في العراق، عبر برنامج حكومي دقيق وضع الحلول لتحدي السكن عبر استراتيجية بناء المدن الجديدة والمستدامة في بغداد والمحافظات"، مبينا أنه "ومن خلال الخطوات الحثيثة للهيئة الوطنية للاستثمار تعمل من اجل تطوير وتنمية مشاريع المدن من خلال الاعلان عنها كفرص استثمارية واستراتيجية كبرى. "وأضاف، أن "مدينة الجواهري احيلت وفق اسلوب استثماري جديد يؤمن العلاقة الاقتصادية بين المستثمر والدولة حيث ستمنح الشركة المستثمرة نسبة من القطع المخدومة للدولة مجانا"، لافتا الى أن "المدن الجديدة الاخرى التي ستعلن ستحال وفق ذات الاسلوب الاستثماري الجديد."وأشار إلى أن "المدن ستوفر فرص كبيرة للايادي العاملة العراقية"، مؤكدا أنه "من المقترح أن تعلن مجموعة جديدة من المدن الجديدة في عدد من المحافظات ومنها مدينة المتنبي في واسط، ومدينة النخيل في البصرة، ومدينة السلام في النجف الاشرف، ومدينة الناصرية في ذي قار، ومدينة الفراتين في الديوانية."