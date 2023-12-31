فاجعة رأس السنة.. رجل يقتل زوجته وابناءها من زوجها الأول ويفر لجهة مجهولة في بغداد

2023-12-31 23:40:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الأحد، بالعثور على جثتين لامرأتين مقتولتين جنوبي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "معلومات وردت بوجود حادث قتل ضمن شقق حي الصحة في الدورة جنوبي العاصمة".

وأضاف أنه "بعد تشكيل فريق عمل والذهاب الى الموقع اتضح وجود جثتين لامرأتين مقتولتين الأولى تعود لامرأة تولد 1983 والثانية تعود لفتاة تولد 2008 وهي ابنة المقتولة الاولى".

وأشار إلى أن "الجثتين لوحظ عليها اسلوب قتل برصاصة واحدة مستقرة في منطقة الرأس ومقيدة الأيدي والأرجل بنفس طريقة جثة الشاب المقتول والذي عثر عليه ضمن منطقة ابو دشير مساء اليوم".

وعُثر في وقت سابق من يوم الأحد، بالعثور على جثة شاب مقتولاً في منطقة أبو دشير جنوبي العاصمة بغداد.

وتابع المصدر؛ أنه "تمت مطابقة الاسماء واتضح ان اعلاه المقتولتين هي ام وأخت المقتول في ابو دشير".

وذكر أنه تم تدوين أقوال أشقاء المجنى عليها واتهموا زوجها بقتل اختهم وأولادها (أبناء زوجته)، علما ان المتهم هو زوجها الثاني اختفى في جهة مجهولة مع اختفاء ابنته يعتقد أنه هو من قام باخذها".