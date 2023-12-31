نائب قائد العمليات المشتركة يدعو لان يكون العام الجديد عام العافية الوطنية

2023-12-31 23:42:11 - المصدر: واع

بغداد – واعهنأ نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي، بمناسبة حلول أعياد رأس السنة الميلادية، داعيا لان يكون العام الجديد عام العافية الوطنية.وقال المحمداوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بمناسبة حلول أعياد راس السنة الميلادية والاحتفاء بولادة السيد المسيح "عليه السلام" وبداية عام جديد اوجه التهنئة الخالصة لابناء شعبنا العراقي كافة وهم يستقبلون عاما جديدا نتمناه ان يكون حافلا بالخير والبركة والامن والامان والعزة.. ويسعدني ان أتقدم لابناء شعبنا في الديانة المسيحية ازكى التهاني والتبريكات والدعاء لهم بالتوفيق والسداد والامن والأمان والعيش الكريم في ظل هذا العراق الذي ينبع رسلا وانبياء ويتكئ على تاريخ مشرق من القيم الحضارية ورسالات السماء" .وأضاف، "ونحن نقترب من منتصف ليل نهاية عام 2023 نتجه جميعا وبقلب واحد وامال وطموحات واهداف مشتركة الى كل ما يحقق لشعبنا بجميع مكوناته وطوائفه واديانه الاستقرار والطمأنينة والسلام الداخلي وان يكون العام القادم الذي سنستقبله بعد ساعات من هذا التاريخ عام العافية الوطنية الذي يرفل فيه العراقيين جميعا بالامن والاستقرار والعيش المشترك ."وأشار إلى ان "العراق الذين نعيش على ترابه المقدس شهد ولادة النبوات والرسالات والقيم الربانية الخالدة وهو مايستلزم ان يكون مصيرنا واحدا وحرصنا على حدوده وانسانه واحدا مثلما ادينا هذه الفروض أيام معارك التحرير يوم هب العراقيون في مواجهة الإرهاب لايمانهم ان على هذه الأرض ان على هذه الارض مايستحق الحياة" .وختم القول: "كل عام وانتم بخير وكل سنة وعراق النبوات والرسالات والقيم الخالدة بالف خير" .