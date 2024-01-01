العراق يدخل 2024 باحتفالات وألعاب نارية (صور)

2024-01-01 00:02:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دخل العراقيون العام 2024، وسط احتفالات وإطلاق الألعاب النارية في مدن عدة بينها العاصمة بغداد، ومدن إقليم كوردستان.

واتخذت السلطات العراقية، إجراءات استباقية تحسباً لأي طارئ، فضلاً عن إصدار وصايا وإرشادات تحذيرية لمنع تكرار مشاهد شبيهة لما حدث في الأعوام السابقة من وقوع عشرات الإصابات والحرائق.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه جهات المعنية، بفتح ساحة الاحتفالات في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، أمام حركة المواطنين، والإبقاء على بوابات المنطقة الخضراء مفتوحة بعد منتصف ليلة رأس السنة، يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الجاري، وذلك بمناسبة حلول العام الجديد.

وتحتفل بغداد وباقي المحافظات بعيد الميلاد من كل سنة بالتجول في الشوارع بملابس احتفالية، وقبعات "سانتا كلوز" الحمراء تعلو رؤوسهم، مطلقين لحظة بدء العام الجديد، مفرقعات نارية تضيء سماء وشوارع المدينة.