2024-01-01 00:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعهنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الشعب العراقي بحلول العام الجديد.وقال السوداني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "أتقدم إلى شعبنا العراقي الكريم بأطيب كلمات التهنئة، والدعاء للباري عز وجل أن يحفظه في عراقنا الحبيب".وأضاف: "ندخل عاماً جديداً، نحمل فيه تطلعات شعبنا ونعقد الأمل والعزيمة، ونجدد الإصرار على أن يكون عاماً مفعماً بالتقدّم والعمل والعطاء، والمضي بما التزمت به الحكومة في برنامجها وأولوياته التنفيذية، بأنها حكومة خدمات وإصلاح وتحقيق المتطلبات والاحتياجات، التي تلاقي تطلعات المواطنين في كل مكان من هذا الوطن الغالي."وتابع، "عامنا الجديد سيكون "عام الإنجازات" بإذن الله تعالى، سيكون عام تحويل الخُطط إلى واقع عمل، وقطف ثمار الجهد وحصاده، بما يلبي طموح مواطنينا في كلّ مكان. حفظ الله العراق عزيزاً قوياً معافى".