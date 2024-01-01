في عشية 2024.. الجوية يحلق بالصدارة والنوارس يتعثر والأنيق ينجو من الفخ

2024-01-01 00:14:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أختتم الدوري المحلي (نجوم العراق)، اليوم الأحد (31 كانون الأول 2023) العام الحالي بنتائج مثيرة عزز فيها الصقور صدارتهم مستغلاً تعثر غريمه النوارس.

وتعادل الزوراء مع ضيفه النفط (1-1)، مساء اليوم، على ملعب الزوراء الدولي بالعاصمة بغداد، ضمن مباريات الجولة 12 من دوري نجوم العراق.

,تقدم أصحاب الأرض أولاً عن طريق كولينس أوباري في الدقيقة 10، وتمكن النفط من معادلة الكفة بواسطة سامسون كاري في الدقيقة 37.

شهدت المباراة التي أقيمت وسط طقس بارد إهدار جملة من الفرص السهلة للفريقين، وسط تألق لحارس الزوراء جلال حسن ومنافسه علي ياسين الذي أبعد العديد من المحاولات لثلاثي أهل الدار كريستوفر، حسن عبد الكريم، أوباري.



ونجحت التغييرات الدفاعية التي أجراها مدرب النفط باسم قاسم خلال الدقائق الأخيرة في الحفاظ على نقطة التعادل الثمينة.

بهذا التعادل، رفع الزوراء رصيده إلى 23 نقطة بالمركز الثالث، فيما أصبح رصيد النفط 15 نقطة بالمركز الحادي عشر.

النجف × القوة الجوية

في مباراة ثانية جرت بالتوقيت ذاته بملعب النجف الدولي، قاد المهاجم الدولي أيمن حسين فريقه القوة الجوية للانتصار على مضيفه النجف (1-0) والتمسك بصدارة الترتيب قبل فترة التوقف، التي تستمر حتى 10 فبراير/شباط المقبل، بسبب مشاركة منتخب العراق في كأس آسيا.

وتمكن حسين من إحراز هدف الانتصار الثمين من ركلة جزاء في الدقيقة 45+10.

وتوقفت المباراة لأكثر من 10 دقائق عقب أعمال شغب من جماهير النجف عقب احتساب ركلة الجزاء.

بهذا الفوز، عزز القوة الجوية صدارته برصيد 30 نقطة، فيما تعرض النجف لهزيمته الخامسة ليتراجع إلى المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.

بينما اقتنص الكهرباء انتصارا ثمينا من زاخو بنتيجة (2-0)، اليوم الأحد بملعب زاخو الدولي، ضمن الجولة 12 من دوري نجوم العراق.

ووضع الغاني شافيو ماموني فريقه الكهرباء بالمقدمة، بتسجيل هدف السبق في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وأضاف ماموني الهدف الثاني للضيوف بالدقيقة 90+9 بعد عرضية متقنة من داودا ليودعها بسهولة في الشباك.

وشهدت المباراة، تعرض قائد زاخو أمجد عطوان إلى إصابة قوية، قد تجعله خارج حسابات الإسباني كاساس مدرب العراق في كأس آسيا.

وبهذا الانتصار، رفع الكهرباء رصيده إلى 16 نقطة بالترتيب العاشر، فيما تجمد رصيد زاخو عند النقطة 18 بالترتيب السادس.



نفط ميسان × أربيل

وفي مباراة ثانية، تعادل نفط ميسان مع أربيل بنتيجة (1-1) على ملعب ميسان الأولمبي.

ونجح شيركو كريم في تسجيل الهدف الأول لأربيل في الدقيقة 73.

وخطف السوري علاء الدين الدالي التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

ورفع نفط ميسان رصيده 18 نقطة بالمركز السابع، وظل زاخو بالترتيب السادس بذات الرصيد.

أنقذ المحترف الغاني دينيس أنتوي فريقه الطلبة من الهزيمة أمام القاسم، بعد تسجيله لهدفي التعادل (2-2) في المباراة التي جرت اليوم الأحد بملعب كربلاء الدولي، ضمن الجولة 12 من دوري نجوم العراق.

تقدم القاسم أولا عن طريق علاء محيسن في الدقيقة 18 بعد تلقيه تمريرة بينية ليتخطى حارس الطلبة دولفين مهدي ويودع كرته بسهولة في الشباك.

وعاد ذات اللاعب ليضيف الهدف الثاني لفريقه القاسم في الدقيقة 44 إثر استقباله تمريرة متقنة ليسدد في منتصف المرمى.



ونجح دينيس أنتوي في تقليص الفارق للطلبة في الدقيقة 54 ، بعد تسديدة قوية وضعها في أقصى الزاوية.

وتمكن أنتوي من خطف هدف التعادل الثاني لفريقه الطلبة في الدقيقة 85، بعد مجهود فردي رائع ليسدد كرته على يسار حارس القاسم مصطفى عذاب.



وبهذا التعادل، وصل الطلبة إلى النقطة ال 17 في الترتيب التاسع، فيما أصبح رصيد القاسم 14 نقطة بالمركز الحادي عشر.