2024-01-01 01:00:04 - المصدر: العربي الجديد

أعلنت مليشيا مسلحة عراقية، مساء اليوم الأحد، استهداف الجولان السوري المحتل، فيما جُرح 8 مدنيين في مدينة إدلب شمال غربيّ سورية إثر قصف صاروخي نفذته قوات النظام السوري على المدينة.

وقالت مليشيا تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان صدر عنها مساء اليوم، إنها استهدفت هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة، مؤكدة استمرارها "في دكّ معاقل العدو".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن طائراته المقاتلة اعترضت طائرة معادية عبرت من سورية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) أنّ قوات الجيش "اعترضت طائرة مسيّرة فوق سماء هضبة الجولان المحتلة، شماليّ البلاد، تسللت من الأراضي السورية".

وهذه الحادثة الأمنية الثالثة خلال أسبوع، التي يعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هضبة الجولان.

وشهدت سورية، خلال اليومين الماضيين، تصعيداً عسكرياً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقصفاً طاول منظومات دفاع جوي ومطار حلب الدولي، ومواقع للمليشيات الإيرانية قرب الحدود السورية العراقية.

جرحى في إدلب

من جانب آخر، جُرح 8 مدنيين في مدينة إدلب شمال غربيّ سورية إثر قصف صاروخي نفذته قوات النظام السوري على المدينة.

وقالت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إن قوات النظام استهدفت على دفعتين أحياء مدينة إدلب، مساء اليوم الأحد، ما سبّب إصابة 8 مدنيين، بينهم 3 نساء وطفلان، بجروح.

ويأتي القصف على مدينة إدلب بعد يوم من قصف مماثل جرى يوم أمس السبت وأدى إلى سقوط 4 قتلى، بينهم طفل، وإصابة 15 آخرين، بينهم 4 أطفال.

وقال الدفاع المدني إن مدينة إدلب شهدت يوماً دامياً جديداً من التصعيد من قوات النظام وروسيا، في "سياسة ممنهجة لهما باستهداف جميع أشكال الحياة على مدى أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكون هناك أي مساءلة أو محاسبة على هذه الجرائم".

وأعلن "الدفاع المدني السوري"، في تقرير قبل أسبوع، مقتل 162 شخصًا، بينهم 46 طفلًا و23 شخصًا، وإصابة 684 آخرين بسبب هجمات النظام السوري وحليفه الروسي، خلال عام 2023.