آرسنال يواصل تراجعه بالنتائج.. وتوتنهام يهزم بورنموث

2024-01-01 02:22:01 - المصدر: واع

متابعة - واعواصل آرسنال تراجعه في النتائج، وتلقى الهزيمة الثانية على التوالي في البريميرليج، حيث خسر أمام مضيفه فولهام (1/2)، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.وتجمد رصيد آرسنال، الذي خسر في الجولة الماضية أمام وست هام (2-0)، عند 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف ليفربول وأستون فيلا، اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني على الترتيب، وبفارق الأهداف وراء مانشستر سيتي الثالث.على الجانب الآخر، نجح فولهام في إنهاء سلسلة النتائج السلبية، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.وتقدم الجانرز في الدقيقة الخامسة عن طريق بوكايو ساكا، قبل أن يدرك فولهام التعادل من خلال راؤول خيمينيز، في الدقيقة 28.وفي الدقيقة 58، سجل ديكورفا بوبي ريد الهدف الثاني لفولهام.وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز توتنهام على ضيفه بورنموث (3/1).وتقدم توتنهام في الدقيقة التاسعة عن طريق بابي سار، قبل أن يضيف سون هيونج مين الهدف الثاني، في الدقيقة 71.وفي الدقيقة 80 أحرز ريتشارلسون الهدف الثالث لتوتنهام، فيما سجل أليكس سكوت الهدف الوحيد لبورنموث، في الدقيقة 84.ورفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة، في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 25 نقطة، في المركز الثاني عشر.