الأرجنتين تقرر حجب الرقم 10 عن المنتخب بعد ليونيل ميسي

2024-01-01 08:16:01 - المصدر: واع

متابعة – واعكشف "كلاوديو تابيا" رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة أن منتخب الأرجنتين قرر حجب القميص رقم “10” بعد اعتزال النجم ليونيل ميسي.وقال كلاوديو تابيا لصحيفة "سبورتس" الإسبانية: "عندما يعتزل ميسي اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين، لن يرتدي غيره القميص رقم 10".وأضاف: "قررنا حجب هذا القميص بِسبب ما قدمه ميسي للكرة الأرجنتينية، وهذا أقل ما يمكن إهداؤه لميسي".