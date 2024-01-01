الأرجنتين تقرر حجب الرقم 10 عن المنتخب بعد ليونيل ميسي
2024-01-01 08:16:01 - المصدر: واع
متابعة – واع
كشف "كلاوديو تابيا" رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة أن منتخب الأرجنتين قرر حجب القميص رقم “10” بعد اعتزال النجم ليونيل ميسي.
وقال كلاوديو تابيا لصحيفة "سبورتس" الإسبانية: "عندما يعتزل ميسي اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين، لن يرتدي غيره القميص رقم 10".
وأضاف: "قررنا حجب هذا القميص بِسبب ما قدمه ميسي للكرة الأرجنتينية، وهذا أقل ما يمكن إهداؤه لميسي".
كشف "كلاوديو تابيا" رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة أن منتخب الأرجنتين قرر حجب القميص رقم “10” بعد اعتزال النجم ليونيل ميسي.
وقال كلاوديو تابيا لصحيفة "سبورتس" الإسبانية: "عندما يعتزل ميسي اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين، لن يرتدي غيره القميص رقم 10".
وأضاف: "قررنا حجب هذا القميص بِسبب ما قدمه ميسي للكرة الأرجنتينية، وهذا أقل ما يمكن إهداؤه لميسي".