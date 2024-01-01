إصابات برصاص حي وانفجار واعتقال مخمور هاجم المواطنين بسكين جنوبي العراق

2024-01-01 08:22:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ميسان جنوبي العراق، اليوم الاثنين، باصابة شخصين اثنين برصاص حي وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصين اثنين أصيبا برصاص حي وسط مدينة ميسان مركز المحافظة على خلفية الاحتفالات بقدوم رأس السنة الجديدة"، لافتا إلى أن "قوة امنية بالتعاون مع مواطنين نقلت المصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وشهدت محافظة ميسان، استخدام الرصاص الحي بكثافة ليلاً تعبيرا عن الاحتفال بقدوم عام 2024.

وفي محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، أفاد مصدر امني، بان "عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوعة قرب مدينة العاب للأطفال انفجرت في وسط مدينة البصرة"، مبينا ان "الانفجار أدى لحصول اضرار مادية جسيمة بإحدى العجلات القريبة من موقع الحادث".

وتابع المصدر، كما ان "قوة امنية اعتقلت مخمورا في كورنيش شط العرب وسط البصرة، بعدما هاجم بسكين حادة مواطنين كانوا يحتفلون بقدوم راس السنة الجديدة في الكورنيش، حيث اوقع اكثر من 6 إصابات بين صفوفهم".