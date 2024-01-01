مصادر: إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد

2024-01-01 09:20:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر عسكرية عراقية، يوم الاثنين، بإسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد في الأنبار غربي العراق.

وقالت مصادر بالجيش العراقي لرويترز إن الأنظمة الدفاعية أسقطت طائرة مسلحة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في الانبار غربي العراق.

وأضافت المصادر أن الهجوم لم يتسبب في سقوط قتلى أو أضرار وهو الثاني خلال ساعات بعد إسقاط طائرة مسيرة فوق مطار أربيل في اقليم كوردستان العراق حيث تتمركز قوات أمريكية ودولية أخرى.

وأحصت واشنطن حتى الآن 103 هجمات ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر/ تشيرن الأول، حسب حصيلة نقلتها فرانس برس عن مسؤول عسكري أميركي.

وتعترض الفصائل الحليفة لإيران على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حماس، والتي اندلعت بهجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوبي إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي، بينما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي.