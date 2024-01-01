خلال 8 أشهر.. 80 مليون برميل صادرات نفط العراق ومنتجاته لأمريكا

2024-01-01 11:22:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاثنين، أن صادرات العراقي من النفط الخام ومنتجاته إلى الولايات المتحدة بلغت نحو 80 مليون برميل خلال ثمانية أشهر من العام 2023.

وقالت الإدارة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العراق صدّر من النفط الخام ومنتجاته إلى أمريكا منذ شهر مارس/ آذار، ولغاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 79.346 مليون برميل.

وأضافت أن صادرات العراق من النفط ومشتقاته في شهر تشرين الأول/ أكتوبر بلغت 9.116 مليون برميل منخفضة بـ727 ألف برميل عما سجلته في شهر أيلول/ سبتمبر الذي بلغت فيه 9.843 ملايين برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات منظمة "أوبك" من النفط الخام ومنتجاته إلى أمريكا خلال الأشهر الثمانية بلغت 342.472 مليون برميل حيث تصدرت السعودية أعلى معدل صادرات إلى أمريكا حيث بلغت ملياراً و426 مليوناً و159 ألف برميل خلال المدة الزمنية نفسها.