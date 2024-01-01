2024-01-01 11:26:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر طبي، اليوم الاثنين (1 كانون الثاني 2024)، بمصرع وإصابة 11 مدنيًا بحوادث سير في رأس السنة الجديدة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" مدنيًا لقي مصرعه واصيب 10 اخريين بينهم 3 حالات حرجة في 4 حوادث سير في مناطق متفرقة من محافظة ديالى خلال رأس السنة".

واضاف، ان" التجاوز الخاطى والسرعة العالية وعدم الامتثال للانظمة المرورية هي الاسباب الرئيسية في الحوادث، لافتا الى ان" اغلب المصابين نقلوا الى مستشفى بعقوبة التعليمي".