2024-01-01 11:40:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريغادر وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم يوم غد الثلاثاء متوجهاً إلى أبو ظبي الإماراتية للدخول في معسكر تدريبي استعداداً لبطولة كأس أمم آسيا 2023 في قطر.وقال المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني محمد عماد، لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" وفد المنتخب سيتوجه يوم غد من مطار بغداد الى أبو ظبي لإقامة تجمع والدخول في معسكر يستمر لغاية الحادي عشر من شهر كانون الثاني الحالي ".وأضاف عماد ، أن منتخبنا الوطني سيخوض لقاءً تجريبياً واحداً فقط أمام كوريا الجنوبية في إمارة دبي في السادس من الشهر الجاري نزولاً عند رغبة المدرب كاساس الذي برر فكرة خوض مباراة ودية ثانية سيفقده ثلاثة أيام من التدريب وهو بحاجة ماسة إلى عمل المزيد من التمارين الخططية لتطبيق الأسلوب وطريقة اللعب التي سيتبعها مع المنتخبات الأخرى".واختار مدرب منتخب الوطني خيسوس كاساس قائمة ضمت 26 لاعباً للمشاركة بنهائيات بطولة آسيا في قطر 2024 ، وتألفت التشكيلة من "جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل" لحراسة المرمى، والدفاع "زيد تحسين وسعد ناطق وفرانس ضياء وريبين سولاقا وعلي عدنان، وميرخاس دوسكي وأحمد يحيى وحسين علي ، وآلان محي الدين ، وخط الوسط "إبراهيم بايش وزيدان إقبال وأحمد علي وأسامة رشيد وأمير العماري وأمجد عطوان وعلي جاسم وبشار رسن ويوسف الأمين ودانيلو سعيد ومنتظر ماجد"، وللهجوم "علي الحمادي وأيمن حسين ومهند علي".