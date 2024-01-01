2024-01-01 12:46:00 - المصدر: واع

بغداد – واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، استعداداتها لامتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي 2023- 2024، فيما أوضحت بشأن دوام يوم السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دوام يوم السبت، فقط للثالث متوسط والسادس إعدادي، وهو اختياري الغرض الأساسي منه أخذ وقتهم الكافي لإكمال المناهج، بملاحظة أن لديهم امتحانات بكالوريا ويحتاج المنهج بالنسبة لهم إلى تركيز وتواصل واستمرار ووقت إضافي".

وأضاف السيد، أن "وزارة التربية تواصل استعداداتها لامتحانات نصف السنة، والتي حددت سقوفها منذ مرحلة مبكرة، ويتضمن الاستعداد بطبيعة الحال تهيئة المستلزمات المادية وكذلك المعنوية كافة لختام الفصل الأول من العام الدراسي، فالأمور جيدة وكل شيء يسير وفقاً لما مخطط له وستكون الامتحانات يوم 21 من هذا الشهر بالنسبة للمرحلة الثانوية و25 من الشهر نفسه للابتدائية ، مع أمنياتنا لكل طلبتنا بالتوفيق والنجاح".

وكان وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، وجه في وقت سابق، بالسماح للإدارات المدرسية الراغبة باستئناف الدوام يوم السبت، لإكمال المنهج الدراسي المقرر للمراحل الدراسية المنتهية (الثالث متوسط والسادس إعدادي فقط).