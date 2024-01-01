تسهيلات قطرية للجمهور العراقي عبر تطبيق "هيا"

2024-01-01 13:02:01 - المصدر: واع

بغداد - واعابتداءً من اليوم الاثنين تبدأ الجهات القطرية المختصة بتقديم التسهيلات اللازمة للجماهير العراقية الراغبة في السفر الى الدوحة لتشجيع منتخبنا الوطني لكرة القدم في بطولة أمم آسيا التي تنطلق هناك في الثاني عشر من الشهر الحالي.وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة حسام حسن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" التواصل مستمر مع الأشقاء في قطر بعد توجيهات رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني والمتابعة الحثيثة من قبل وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع لتسهيل مهمة تواجد المشجعين لمؤازرة أسود الرافدين في البطولة الآسيوية".وأضاف حسن نقلاً عن مصدر قطري مسؤول أنه" ابتداءً من اليوم سيشهد التسجيل عن طريق تطبيق"هيا" وتسهيلات أكثر للعراقيين للحصول على تأشيرة الدخول المطلوبة ، مؤكداً حرص وزارة الشباب والرياضة على تسهيل كل ما من شأنه تعزيز المشاركة العراقية في هذا المحفل الآسيوي المهم".