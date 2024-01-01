صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة يعلن قرب إطلاق حزمة كبيرة من المشاريع الخدمية

2024-01-01 13:08:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاج

أحصى صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة، اليوم الاثنين، عدد مشاريعه المنجزة في مختلف القطاعات خلال العام المنصرم 2023، فيما أشار إلى إطلاق حزمة كبيرة من المشاريع الخدمية خلال العام الحالي الجديد 2024.

وقال مدير قسم الشؤون الهندسية والفنية لصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة محمد محي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة أنجز أكثر من 300 مشروع خلال عام 2023، في مختلف القطاعات منها (الصحة، الطرق، البلديات، الماء، المجاري، الكهرباء، وقطاعات أخرى متنوعة)".

وأضاف محي، أن "عدداً من هذه المشاريع كانت تعتبر من المشاريع المتلكئة، إذ تم إنجازها بعد إيجاد الحلول المناسبة لها".

ولفت إلى أن "الصندوق عمل بعد إقرار الموازنة الاتحادية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، على إعداد الخطط التي تتلاءم مع المنهاج الحكومي لإعادة تأهيل البنى التحتية لتلك المحافظات".

وأكد أن "العمل يجري على استكمال إجراءات تدقيق وإدراج المشاريع المقترحة لغرض إطلاق حزمة كبيرة من المشاريع الخدمية خلال عام 2024".