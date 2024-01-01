2024-01-01 13:34:01 - المصدر: واع

بغداد- واعدخلت المنتخبات الوطنية بألعاب الصم اليوم الاثنين، معسكراً تدريبياً بأربيل وسيستمر لغاية الخامس عشر من كانون الثاني الحالي، وذلك استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية العاشرة للصم التي ستقام في إيران خلال هذا العام.وقال أمين سر اتحاد ألعاب الصم مرتضى محمد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المنتخبات المشاركة في المعسكر هي لفعاليات ( كرة القدم ، ألعاب القوى ، تنس الطاولة ، الجودو ، المصارعة ) جاء ذلك بغية الاستعداد المبكر للدورة الآسيوية التي من المؤمل أن يكون للعراق نصيب كبير من الأوسمة ".وأضاف محمد أن" ستراتيجية الاتحاد تهدف الى تحقيق وسام أولمبي خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في اليابان عام 2025 حسب خارطة الطريق المتبعة من قبل الاتحاد "، وأشاد أمين السر بجهود الكوادر التدريبية التي تعمل بكل جهد وإخلاص وانسجامآ مع رؤية الاتحاد لتحقيق الإنجازات الكبيرة للعراق .