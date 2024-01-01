2024-01-01 13:38:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (1 كانون الثاني 2024)، إلقاء القبض على مسافر فنزولي الجنسية اخفى الكوكائين بطريقة احترافية وسط احشائه في مطار البصرة الدولي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أنه "بعد تبادل معلومات دقيقة مع إحدى الدول العربية الشقيقة، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية في مطار البصرة الدولي من القاء القبض على مسافر يحمل الجنسية الفنزويلية".

وبينت، أن "المسافر قام بوضع مادة الكوكائين المخدرة داخل أكياس وادخلها في احشائه بطريقة احترافية، ثم يقوم باستخراجها بعد أن يصل إلى المكان الذي يريد الوصول إليه وأثناء نزوله في مطار البصرة الدولي تم القاء القبض عليه واستخراج المادة من احشائه".

وتابعت، أنه "بهذه العملية تكون الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية قد نجحت في القاء القبض على متهم دولي خطر استخدم اسلوب جديد يستعمل لإخفاء المواد المخدرة".

ولفتت الى، أن "الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذا المتهم وفق القوانين النافذة".



