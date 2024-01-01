2024-01-01 14:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الإثنين، تسلم 329 طعناً بنتائج انتخابات مجالس المحافظات التي اجريت يوم 18 كانون الاول 2023.

وقالت المتحدث باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي لوكالة شفق نيوز، إن "بغداد الكرخ سجلت النسبة الاعلى بالطعون حيث كانت 45 طعناً فيما كانت ميسان الأقل بـ 8 طعون".

واوضحت ان "مفوضية الانتخابات ارسلت يوم امس الوجبة الاولى من اجوبة الطعون إلى الهيئة القضائية ومن المرجح استكمال الأجوبة على جميع الطعون خلال الثلاثة ايام القادمة بدقة عالية وبدراسة تمهيدا لارسالها للهيئة القضائية"، مضيفة ان "عدداً كبيراً من الطعون تمت دراستها وانجازها وسيتم إرسالها إلى الهيئة القضائية خلال اليومين القادمين للنظر والبث بها".

وتابعت الغلاي أن "المدة المحددة حسب قانون مفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 39 لسنة 2019 هي سبعة ايام عمل لاستكمال الأجوبة على الطعون ولكن المفوضية ستنجزها باقل من ذلك، وان الهيئة القضائيّة لها عشرة ايام للبت بالطعون وان قرار الهيئة القضائية قراراً نهائياً باتاً".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس 28 كانون الاول 2023، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية 2023، فيما حددت أسماء الفائزين.

وباشرت المفوضية، بتسلّم الطعون يوم الجمعة ولغاية امس الأحد.

والطعون ستنظر بها الهيئة القضائية للانتخابات بشكل دقيق وخلال 10 ايام، وبعد النظر بالطعون هناك 15 يوما لمجلس المفوضين من أجل المصادقة على النتائج النهائية، وفقاً لإعلام المفوضية.