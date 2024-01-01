مخمورون يعتدون بسكين على ضابط أمن الكرادة وسط بغداد

2024-01-01 14:06:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإصابة ضابط استخبارات بجروح نتيجة طعنه بسكين من مخمورين وسط بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن أشخاصاً مخمورين غير معرفين اعتدوا، فجر اليوم، على ضابط أمن واستخبارات الكرادة أثناء أداء واجبه ضمن شارع السعدون وسط بغداد، لغرض الانتشار الأمني بمناسبة حلول العام الجديد.

وبين أن الأشخاص المجهولين أقدموا على طعن الضابط مرتين في يده اليمنى ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة، مشيراً إلى نقله لمستشفى قريب لغرض تلقي العلاج اللازم، فيما فتحت أجهزة الأمن تحقيقا في الحادث.