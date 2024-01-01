مسؤول حكومي يؤشر أسباب عزوف أغلب الخريجين عن التفرغ الزراعي

2024-01-01 14:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أشرت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، ثلاثة أسباب وراء عزوف أغلب الخريجين عن التقديم على التفرغ الزراعي.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تنتظر تصويت مجلس النواب على تعديل قانون 24 لسنة 2013 للمتفرغين الزراعيين".

وأضاف سهر، أن "أغلب الخريجين لم يقدموا على التفرغ الزراعي، لصعوبة الحصول على أرض زراعية قريبة وتوفير حصة مائية لها، أو عدم الإمكانية المالية وذلك بسبب الفوائد العالية لقروض المصرف الزراعي التعاوني، أو للبحث عن فرصة للتعيين بدلاً من التفرغ الزراعي".

وأشار إلى، أن "تعليمات قانون التفرغ الزراعي الحالي، لا تشجع الخريجين الزراعيين على التفرغ الزراعي".