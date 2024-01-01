2024-01-01 14:48:16 - المصدر: واع

بغداد - واع

أقام الاتحاد العربي لكرة القدم في عام 2023 العديد من المسابقات التي تهدف إلى تنمية وتطوير كرة القدم العربية، إذ نظم بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، مروراً بكأس العرب لكرة قدم الصالات، والمشاركة في منافسات كرة القدم للمنتخبات تحت 17 سنة في دورة الألعاب العربية بالجزائر، ووصولاً إلى بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وجاءت البداية خلال العام 2023، بمسابقة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت منافساتها في محافظة جدة بالسعودية، خلال الفترة من 11 - 20 أيار، بمشاركة منتخبات، السعودية وموريتانيا والمغرب ولبنان وعمان وفلسطين وقيرغيزستان ومصر والإمارات وليبيا والكويت وجزر القمر، حيث تُوج المنتخب المصري باللقب بعد فوزه على منتخب عمان (4 – 2) في المباراة النهائية.

تلا ذلك في الفترة من 6 - 16 حزيران، إقامة مسابقة كأس العرب لكرة قدم الصالات في جدة، التي شاركت في منافساتها منتخبات العراق والسعودية والمغرب ومصر وليبيا والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان، وتُوج المنتخب المغربي باللقب بعد فوزه على منتخب الكويت .

في حين، شاركت المنتخبات العربية تحت 17 سنة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب العربية التي أقيمت بالجزائر خلال الفترة من 5 - 15 تموز، وفاز بالميدالية الذهبية المنتخب السعودي بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره السوري.

شهد العام 2023 كذلك إقامة إحدى كبرى مسابقات الاتحاد العربي، ألا وهي بطولة كأس الملك سلمان للأندية، التي بدأت بمرحلة تصفيات الدور التمهيدي في محافظة جدة، بمشاركة 4 أندية هي أرتا سولار من جيبوتي، وفولكان من جزر القمر، وهورسيد الصومالي، وفحمان اليمني، حيث تأهل الأخير إلى المرحلة التالية من البطولة

وأقيمت مباريات الدورين الأول والثاني من مسابقة كأس الملك سلمان للأندية بنظام الذهاب والإياب، أسفرت عن تأهل 6 أندية إلى مرحلة المجموعات، وهي الشباب السعودي وأهلي طرابلس الليبي والوحدة الإماراتي والاتحاد المنستيري التونسي، والكويت الكويتي والصفاقسي التونسي، التي انضمت إلى أندية، الاتحاد والهلال والنصر " السعودية"، والرجاء والوداد "المغرب"، والزمالك المصري، والسد القطري، والترجي التونسي، وشباب بلوزداد الجزائري، والشرطة العراقي، حيث أقيمت منافسات دور المجموعات في الطائف وأبها والباحة خلال الفترة من 27 تموز وحتى 12 آب، ونال النصر كأس البطولة إثر فوزه على نظيره الهلال.