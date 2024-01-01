بعد توقف دوري نجوم العراق.. القوة الجوية يتمسلك بالصدارة والشرطة يلاحقه بشراسة

2024-01-01 14:48:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواصل فريق القوة الجوية تمسكه بصدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة 12 وتوقف المنافسات بسبب ارتباط العديد من اللاعبين مع المنتخب الذي يستعد لخوض بطولة آسيا، فيما يستمر نفط الوسط بنزيف النقاط متذيلاً الترتيب.

ويتصدر القوة الجوية برصيد 30 نقطة، يلاحقه نادي الشرطة بفارق نقطين، وبالمركز الثالث يأتي نادي الزوراء برصيد 23 نقطة، ثم نادي نوروز رابعاً برصيد 19 نقطة، وجمعت ثلاثة أندية 18 نقطة وبفارق الأهداف حيث حلً نفط ميسان بالمركز الخامس، ثم دهوك بالمركز السادس، والحدود بالمركز السابع.

ويأتي نادي الطلبة بالمركز الثامن برصيد 17 نقطة، والكهرباء تاسعاً برصيد 16 نقطة، وجمعت ثلاثة أندية 15 نقطة وبفارق الأهداف إذ حسم النفط المركز العاشر، يليه زاخو بالمركز 11، ثم الميناء بالمركز 12، والنجف بالمركز 13 برصيد 13 نقطة، والقاسم بالمركز 14 برصيد 12 نقطة، ويليه بفارق الأهداف أربيل بنفس الرصيد بالمركز 15.

كما جمعت ثلاثة أندية أخرى 11 نقطة وتسلسلت بفارق الأهداف، حيث جاء الكرخ بالمركز 16، يليه نفط البصرة بالمركز 17، ثم أمانة بغداد بالمركز 18، وحلّ كربلاء بالمركز 19 برصيد 10 نقاط، وأخيراً نفط الوسط بالمركز 20 برصيد 5 نقاط.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف دوري نجوم العراق لمدة أقصاها 40 يوماً لارتباط المنتخب العراقي ببطولة آسيا التي ستنطق في قطر يوم 12 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.