الإعمار تحصي لـ شفق نيوز مشاريع فك الاختناقات المرورية العاملة ببغداد ومدة إنجازها

2024-01-01 15:02:48 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، يوم الاثنين، بأن 14 مشروعاً تعمل الآن ضمن حزمة فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 14 مشروعاً تعمل على ارض الواقع لفك الاختناقات المرورية، بعض هذه المشاريع بها اكثر من مجسر واكثر من نفق"، موضحا أن "مشروع ساحة النسور يحتوي على مجسرين وأنفاق، وساحة عدن يحتوي على مجسرين، وتقاطع الدورة السيدية يحتوي على مجسرين ايضا، وتقاطع المشن يحتوي على نفق ومجسر".

واوضح ان "مجموع المشاريع في بغداد 14 مشروعاً لكن كفقرات عمل اكثر من ذلك بكثير"، مضيفاً "في بداية السنة الجديدة سيتم افتتاح عدد من المشاريع واهمها مشروع تقاطع الفنون الجميلة وبعد ذلك يتم افتتاح باقي المشاريع تباعا".

وأكد أنه "في منتصف 2024 سيتم افتتاح الكثير من المشاريع الخدمية في بغداد".

وامس الأحد تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن يكون "2024 عاماً للإنجازات وتحويل الخُطط إلى واقع عمل".

وكان السوداني، قد أطلق مطلع شهر آذار 2023، ومن خلال وزارة الاسكان والاعمار، ما قال إنها "الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد"، والتي تضمنت بحسب الوزارة إنشاء 16 مجسرا وطريقا جديدا.