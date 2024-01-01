مشاهد من طريق "يا حسين" في ذي قار بحلته الجديدة

2024-01-01 15:03:32 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

تقترب محافظة ذي قار، من افتتاح "طريق يا حسين" بعد إنجازه بشكل كامل، ضمن مشاريع تطوير المحافظة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، الاثنين (1 كانون الثاني 2024)، إن "محافظة ذي قار على موعد مع افتتاح طريق يا حسين بعد إنجازه بشكل كامل، ضمن مشاريع تطوير المحافظة".

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار محمد جود الزيدي أنَّ طريق يا حسين سيفتتح في الأسبوع الأول من العام 2024 بعد أن اكتملت المراحل الأخيرة من المشروع "الذي يعد من أهم المشاريع الستراتيجية في العراق" .

وقال الزيدي إنَّ الطريق يعد نقلة نوعية في مجال مشاريع الخدمات في المحافظة وتجربة ناجحة لمشاريع الطرق الستراتيجية في المحافظة، مشيراً إلى أنَّ المقطع الأولي للمشروع بطول 3 كم فيما يبلغ المقطع الثاني 800 متر وبعرض أربعة ممرات، اثنان منهما للمرور السريع وآخران ممران خدميان .

وأوضح رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار أنَّ الطريق تحيط به حدائق وجسور للعبور، وكراجات خاصة بالسيارات إلى جانب أماكن استراحة ومحطات تعبئة الوقود لمستخدمي الطريق .







